Professionalità allegria e grandi reportage | la Gazzetta piange Raffaele Dalla Vite

Con professionalità, allegria e grandi reportage, Raffaele Dalla Vite ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del giornalismo italiano. La Gazzetta lo ricorda con affetto e rispetto, tributando a un cronista che ha vissuto e raccontato emozioni memorabili, tra cui la storica finale del 1982 e le imprese del calcio bolognese. Il suo racconto rimarrà vivo nella memoria di tutti gli appassionati, testimonianza di una carriera brillante e appassionata.

Papà del collega e corrispondente da Bologna Matteo. Aveva 88 anni. Da cronista ha vissuto e raccontato pezzi importanti di storia e sport d'Italia: memorabili i servizi sulla finale mondiale vissuta del Presidente Pertini nel 1982. Poi ancora tanto calcio, soprattutto nella sua Bologna, e Formula Uno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Professionalità, allegria e grandi reportage: la Gazzetta piange Raffaele Dalla Vite

