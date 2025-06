Prodi boccia Elly e compagni | La sinistra non si occupa più dei problemi della gente I referendum? Non si capivano

Romano Prodi, con la sua esperienza e lucidità, mette sotto torchio la sinistra italiana, accusandola di aver perso il contatto con le vere istanze dei cittadini. Con parole dirette e senza troppi giri di parole, lancia un messaggio forte: è ora di cambiare rotta. La domanda che si pone è: riusciranno i leader attuali a riscoprire il legame con chi vive ogni giorno le sfide della nostra società?

Stavolta Romano Prodi non ha tirato la guancia a chi lo intervistava, non ha risposto con stizza alle domande che il direttore de La Stampa gli porgeva, ma il bersaglio del Professore più che i leader mondiali avversari della sinistra (da Meloni a Trump) sono stati i suoi allievi. Nonno Romano, 86 anni, boccia i suoi nipotini politici e lo fa senza neanche rimandarli a settembre. «La sinistra non si occupa più dei problemi della gente»: ora lo ammette perfino l’ex presidente del Consiglio nel corso dell’incontro “Le crisi mondiali e l’Europa, intervista-dialogo tra Andrea Malaguti e Romano Prodi” a Torino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Prodi boccia Elly e compagni: “La sinistra non si occupa più dei problemi della gente. I referendum? Non si capivano”

In questa notizia si parla di: prodi - boccia - elly - compagni

Prodi boccia Elly e compagni: “La sinistra non si occupa più dei problemi della gente. I referendum? Non si capivano” Vai su X

“Non possiamo accettare tutto. Dobbiamo metterci di traverso”. Bersani boccia il riarmo tricolore - Video Vai su Facebook

Prodi boccia Elly e compagni: La sinistra non si occupa più dei problemi della gente. I referendum? Non si capivano.

Prodi boccia il piano del Pd sul riarmo: “Troppo prudente”. E lancia un monito a Schlein, “Oggi non esiste alternativa di governo” - MSN - L’ex premier critica la linea di Elly Schlein su difesa comune e alleanze: “Serve un’area progressista competitiva, oggi non esiste alternativa di governo” Il no di Prodi alla prudenza del ... Secondo msn.com

Le mille vite di Francesco Boccia, da Prodi fino a Elly Schlein - Le mille vite di Francesco Boccia, da Prodi fino a Elly Schlein Luca Roberto 22 dic 2022 Il responsabile degli Enti locali Pd coordinerà la campagna elettorale della ex vicepresidente dell'Emilia ... Segnala ilfoglio.it