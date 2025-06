Processo stupro di gruppo Ciro Grillo per la prima volta in aula | le sue dichiarazioni e le richieste della Procura

Inizia una fase cruciale nel processo che vede Ciro Grillo sotto i riflettori, con il suo primo intervento in aula durante un'udienza a porte chiuse. Con parole cariche di convinzione, il giovane si difende affermando la sua innocenza e sottolinea il suo impegno nello studio di giurisprudenza per affrontare al meglio questa sfida legale. La procura, intanto, ribadisce le sue richieste, mantenendo alta l’attenzione sull’esito di questa delicata vicenda.

Per la prima volta, Ciro Grillo prende la parola in aula. L’occasione si presenta durante l’apertura dell’udienza, quando il dibattimento è ancora a porte chiuse. In pochi minuti, il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle esprime la sua posizione: «Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa». Subito dopo, aggiunge: «Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo. sono praticante avvocato. credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci». Dopo queste parole, Grillo si siede al banco degli imputati, accanto a Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, dietro i rispettivi avvocati difensori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Processo stupro di gruppo, Ciro Grillo per la prima volta in aula: le sue dichiarazioni e le richieste della Procura

In questa notizia si parla di: processo - ciro - grillo - prima

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà - In un contesto giudiziario che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, il processo per stupro di gruppo si svolge oggi a Tempio Pausania, tra richieste di condanna e possibili dichiarazioni spontanee di Ciro Grillo.

Ciro Gillo in apertura dell'udienza: "Io innocente, mai approfittato di qualcuno. Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo" #ANSA https://ansa.it/sardegna/notizie/2025/06/30/processo-grillo-jr-ciro-in-aula-per-la-prima-volta.-io-innocente_dd6dc5e Vai su X

Ciro Grillo in aula per la prima volta. A Tempio Pausania oggi le richieste del procuratore Capasso nell'ambito del processo per violenza sessuale di gruppo di cui Grillo è accusato insieme a Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. #ANSA Vai su Facebook

Processo Grillo Jr, Ciro in aula per la prima volta. 'Io innocente'; Processo Ciro Grillo, oggi in aula per la prima volta: 'Io innocente, mai approfittato di qualcuno'; Ciro Grillo parla per la prima volta in aula al processo per stupro: “Nessuno di noi ha approfittato di qualcuno”.

Processo Grillo Jr, Ciro in aula per la prima volta. 'Io innocente' - Lo ha detto in aula, a porte chiuse, Ciro Grillo, in apertura dell'udienza nel tribunale di Tempio Pausania che lo vede imputato insieme a Edoardo Capitta, Vittorio Lauria (presenti anche loro in aula ... Scrive ansa.it

Ciro Grillo, il giovane in aula parla per la prima volta: “Ho studiato giurisprudenza per questo processo” - Credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci”, ha detto l’imputato Grillo, prima della requisitoria del pm. Lo riporta mam-e.it