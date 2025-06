Processo per stupro di gruppo | oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà

In un contesto giudiziario che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, il processo per stupro di gruppo si svolge oggi a Tempio Pausania, tra richieste di condanna e possibili dichiarazioni spontanee di Ciro Grillo. Un procedimento delicato che potrebbe segnare un punto di svolta, poiché il principale imputato potrebbe rilasciare dichiarazioni senza contraddittorio, alimentando ulteriormente il dibattito e l’attenzione sui social e nei mezzi di informazione.

A Tempio Pausania le ultime udienze del caso. Il principale imputato potrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee senza contraddittorio.

Crolla definitivamente l'immagine (già traballante) di uno dei miti del cinema francese. E ora deve ancora affrontare un processo per stupro - Crolla definitivamente l'immagine di Gérard Depardieu, uno dei miti del cinema francese, travolto da accuse di violenza sessuale e in attesa di un processo per stupro.

