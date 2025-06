Processo per stupro di gruppo Ciro Grillo parla in aula | Nessuno ha mai approfittato di qualcuno

Ciro Grillo, figlio del cofondatore del M5S, si presenta in aula con parole decise: “Nessuno ha mai approfittato di qualcuno” e afferma di credere nella giustizia, avendo studiato giurisprudenza. Le sue dichiarazioni spontanee aprono il dibattito su un processo che tiene sotto i riflettori l’intera scena politica e giudiziaria italiana, mentre il pubblico attende con attenzione l’intervento del pm.

