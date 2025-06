Processo Grillo Jr per stupro | oggi per prima volta in aula

Oggi a Tempio Pausania si apre un capitolo cruciale nel processo a Ciro Grillo, figlio del famoso comico Beppe, accusato di violenza sessuale di gruppo. Per la prima volta, il giovane si presenta in aula, mentre l'attenzione si concentra sulle richieste dell'accusa. Un procedimento che ha suscitato scalpore e attenzione pubblica, rivelando quanto possano essere complesse e delicate le questioni di giustizia in casi così intricati.

Ciro Grillo, figlio di Beppe, si è presentato oggi per la prima volta in tribunale a Tempio Pausania per il processo in corso da tre anni per violenza sessuale di gruppo. È accusato insieme a tre suoi amici genovesi. Con lui i legali Enrico Grillo e Andrea Vernazza. Oggi previste le richieste dell'accusa.

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà - In un contesto giudiziario che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, il processo per stupro di gruppo si svolge oggi a Tempio Pausania, tra richieste di condanna e possibili dichiarazioni spontanee di Ciro Grillo.

