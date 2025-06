Processo Grillo Jr in aula le dichiarazioni spontanee | Innocenti mai approfittato di nessuno

Nel cuore di Tempio Pausania, Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, si presenta nuovamente in tribunale per difendersi dall’accusa di presunto stupro di gruppo. Con coraggio e fermezza, ha dichiarato la propria innocenza e quella dei suoi amici, affrontando un procedimento che ha acceso il dibattito pubblico sulla giustizia e la reputazione. L’attesa ora si concentra sulle prossime fasi del processo, che potrebbe segnare un momento decisivo per tutti gli implicati.

Al Tribunale di Tempo Pausania, la nuova udienza del processo per presunto stupro di gruppo ai danni di una ragazza italo-norvegese. In aula, l'imputato Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, ha proclamato la sua innocenza e dei suoi amici. Ai quattro vengono contestate violenze commesse nel luglio 2019 in un residence a Cala di Volpe, in Sardegna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Processo Grillo Jr, in aula le dichiarazioni spontanee: “Innocenti, mai approfittato di nessuno”

