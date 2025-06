Processo a Chiara Petrolini per i neonati sepolti in giardino la rabbia dei genitori | Ci hai rovinati

Il caso di Chiara Petrolini ha sconvolto l’opinione pubblica: i genitori dei neonati trovati sepolti in giardino si dividono tra rabbia e dolore. La vittima del procedimento, accusata di aver causato la morte di bambini nati morti, si difende con freddezza, affermando: «Non l’ho ucciso, è nato morto, non sapevo che fare». Un confronto difficile che mette in luce il dramma nascosto dietro alle maschere della verità e della colpa.

Caso Chiara Petrolini, il confronto con i genitori sui neonati trovati morti in giardino. "Non l'ho ucciso, è nato morto, no sapevo che fare". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Processo a Chiara Petrolini per i neonati sepolti in giardino, la rabbia dei genitori: "Ci hai rovinati"

