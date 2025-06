Processo a Chiara Petrolini disposta la perizia psichiatrica

Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo, affronta un processo dalle luci accese sulla sua mente, con una perizia psichiatrica disposta per chiarire le sue condizioni mentali. Un procedimento che coinvolge non solo la giustizia, ma anche il fragile confine tra realtà e percezione. La sentenza potrà offrire risposte cruciali in un caso che ha sconvolto la comunità e sollevato interrogativi profondi sulla psiche umana.

Chiara Petrolini, la ventiduenne di Vignale di Traversetolo, sta sostenendo il processo in Corte di assise a Parma. √ą imputata di¬†duplice omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei suoi due figli neonati, partoriti e sepolti nella sua villetta dove la giovane si trova¬†agli arresti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

