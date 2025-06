Processione della Madonna delle Grazie | il programma delle celebrazioni

In occasione del Giubileo della Speranza, Benevento si prepara a vivere un momento di fede e comunione con la processione della Madonna delle Grazie. Un evento unico, che attraverserà le principali vie della città , unendo preghiera e devozione in un clima di speranza e pace. Per rendere ancora più coinvolgente questa giornata, è stato predisposto un impianto di filodiffusione lungo il percorso. Come sempre, il programma sarà ricco di emozioni e significato...

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione del Giubileo della Speranza, quest’anno è prevista anche la processione della statua della Vergine per le principali strade di Benevento. Si tratta di un evento eccezionale, che sarà vissuto in un clima di preghiera per chiedere al Signore il dono della pace. Per questo motivo, è stato allestito un impianto di filodiffusione nei tratti interessati dalla processione. Come sempre, ricco il programma religioso dei festeggiamenti presso la Basilica della Madonna delle Grazie. Riportiamo solo i principali appuntamenti. Martedì 1° luglio 2025: Vigilia della Festa e Processione ore 19. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Processione della Madonna delle Grazie: il programma delle celebrazioni

