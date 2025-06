Probabili formazioni Real Madrid Juve | due rientri per Tudor in vista della sfida contro i galacticos! Ecco il possibile undici

La sfida tra Juventus e Real Madrid si avvicina, e Igor Tudor prepara la formazione con attenzione. Due rientri chiave potrebbero fare la differenza in vista degli ottavi del Mondiale per Club, lasciando intravedere una Juve determinata a riscattarsi. Quali scelte farĂ il tecnico croato per affrontare i galacticos? Scopriamo insieme le probabili formazioni e le possibili strategie che potranno cambiare il destino di questa battaglia epica.

Probabili formazioni Real Madrid Juve: quali saranno le scelte di Igor Tudor per gli ottavi del Mondiale per Club. Due novitĂ in campo. Dopo aver messo una pietra sopra la pesante ma indolore dĂ©bâcle contro il Manchester City, la Juve di Igor Tudor deve fare sul serio per questa fase finale del Mondiale per Club. I bianconeri giocheranno gli ottavi di finale contro il Real Madrid. Per l'occasione, che regala un pass per i quarti di finale, l'allenatore croato dovrebbe puntare sulla formazione migliore disponibile. Al bando, dunque, il turnover visto contro i Citizens. Come riportato da Sky, ci saranno pochissimi cambi: uno di questi sarĂ forzato e riguarda la difesa.

