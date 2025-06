Probabili formazioni Inter Fluminense Chivu ha deciso l’attacco | niente Thuram! Ecco chi sarà il partner di Lautaro

Stasera alle 21, a Charlotte, si assegnano i quarti di finale del Mondiale per Club tra Inter e Fluminense. Dopo molte attese, Cristian Chivu ha deciso le carte in tavola: niente Thuram in attacco, ma un partner diverso per Lautaro Martinez. Rivelazioni che potrebbero cambiare le sorti della partita: scopriamo chi scenderà in campo e come potrebbe evolversi questa sfida emozionante.

contro i brasiliani. Arrivano novità interessanti sulle probabili formazioni di Inter Fluminense, la sfida che andrà in scena stasera alle ore 21 italiane a Charlotte e che sarà valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Recuperato Marcus Thuram ma, stando a Tuttosport, Cristian Chivu non lo getterà nella mischia già dal 1?: al fianco di Lautaro toccherà dunque a Sebastiano Esposito. PROBABILI FORMAZIONI INTER FLUMINENSE – « Il tecnico romeno ritrova a pieno regime Marcus Thuram ma, a meno di sorprese, la ThuLa non dovrebbe ancora tornare, se non a gara in corso: il francese e Lautaro Martinez non giocano insieme dall’inizio dalla finale di Monaco di Baviera, una partita della quale l’ambiente nerazzurro si è anche stancato di parlare, come ha chiarito di recente proprio l’allenatore ex Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Inter Fluminense, Chivu ha deciso l’attacco: niente Thuram! Ecco chi sarà il partner di Lautaro

In questa notizia si parla di: formazioni - inter - fluminense - sarà

CM.com – Inter Miami-Porto: formazioni, dove vederla in tv e streaming | Estero - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti l'atteso match tra Inter Miami e Porto, sei nel posto giusto! Scopri le formazioni, dove seguire la partita in TV e streaming all’estero, e preparati a vivere ogni momento di questo emozionante evento calcistico.

L'Inter è pronta a sfidare il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club ? Lo farà con un Thuram in più, ma con un Frattesi in meno: il mercato potrebbe interessare sia l'ex Sassuolo, sia Calhanoglu, anche lui rimandato a Milano per via di probl Vai su Facebook

Inter-Fluminense al Mondiale per Club: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Fluminense, le probabili: coppia d'attacco Thuram-Lautaro; Inter-Fluminense dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV.