Primo tavolo Regione-Province Proietti | Si apre un nuovo corso enti sono alleati preziosi e vogliamo valorizzarli

Oggi, a Palazzo Donini, l’Umbria ha inaugurato un nuovo capitolo di collaborazione tra Regione e Province di Perugia e Terni, con l’attivazione del primo tavolo ufficiale di confronto e programmazione. Un passo importante per valorizzare enti e territori, rafforzando alleanze strategiche per uno sviluppo condiviso e sostenibile. Questa giornata segna l’inizio di un percorso di dialogo e crescita che promette grandi risultati per l’intera regione.

Giornata significativa per l’Umbria quella che si è svolta stamani a Palazzo Donini, dove è stato attivato il primo tavolo ufficiale di confronto e programmazione tra la Regione Umbria e le due Province di Perugia e Terni. Un appuntamento fortemente voluto dalla presidente della Regione Stefania. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

