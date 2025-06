Primo evento pubblico per la nuova coppia | con loro anche Aurora Ramazzotti La showgirl svizzera ritrova l’amore e lo vive in mezzo a migliaia di persone

È un’emozione condividere momenti così speciali, dove musica, amore e amicizia si intrecciano in un’atmosfera unica. La prima uscita pubblica della nuova coppia, con Aurora Ramazzotti presente, segna non solo un nuovo capitolo sentimentale per Michelle Hunziker, ma anche la celebrazione di un’estate che promette di essere indimenticabile. Questi eventi ci ricordano che la felicità è fatta di attimi autentici e di nuove speranze da custodire nel cuore.

N on è solo un’estate di musica: per Michelle Hunziker è anche il momento di un nuovo inizio sentimentale. La showgirl svizzera, da sempre emblema di energia e autenticità, si è mostrata per la prima volta in pubblico accanto al nuovo compagno Nino Tronchetti Provera, durante il concerto di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma. Una serata all’insegna della musica e della spensieratezza, condivisa con la figlia Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo Cerza. Il legame tra Michelle e Nino, già oggetto di indiscrezioni nei mesi scorsi, appare oggi ufficiale e maturo. E le immagini parlano da sole. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Primo evento pubblico per la nuova coppia: con loro anche Aurora Ramazzotti. La showgirl svizzera ritrova l’amore e lo vive in mezzo a migliaia di persone

