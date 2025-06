Primo Dri pittore tricesimano lirico interprete del Friuli in mostra a Udine

primo Dri, pittore tricesimano e interprete lirico del Friuli, si distingue per la sua sensibilità artistica e il profondo legame con la sua terra. Nato nel 1905 a Tricesimo, cresce in una famiglia di artigiani e, dopo il diploma, lavora nell'impresa edile dei genitori. Tuttavia, la sua passione per il disegno, coltivata nei corsi serali, lo porta a dedicarsi completamente alla pittura. La sua storia è un esempio di come la dedizione possa trasformare il talento in arte.

