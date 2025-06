Primary RGB Tandem OLED di LG anche per i monitor | in arrivo 27 a 540 Hz

LG Display rivoluziona il mondo dei monitor con i nuovi pannelli OLED Primary RGB Tandem da 27 pollici, pronti a dominare la scena del gaming e dell’alta produttività. Con un refresh rate iniziale di 280 Hz, e in arrivo versioni da 540 e fino a 720 Hz, garantiscono fluidità e performance senza precedenti. Preparati a scoprire un’esperienza visiva mai vista prima, che trasformerà il modo di lavorare e giocare.

LG Display ha annunciato l'avvio della produzione di massa di pannelli OLED da 27 pollici per monitor con architettura Primary RGB Tandem. Il primo modello ha un refresh rate da 280 Hz, ma entro fine anno arriveranno anche quelli da 540 Hz, fino a 720 Hz in HD. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Primary RGB Tandem OLED di LG anche per i monitor: in arrivo 27" a 540 Hz

LG Display aumenterà la produzione dei nuovi pannelli Primary RGB Tandem OLED - LG Display scommette sul futuro con un aumento strategico della produzione di pannelli OLED tandem RGB, un passo decisivo verso l’innovazione nei display televisivi.

