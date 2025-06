prima penalizzazione del 2025 26 pochi giorni di tempo per evitarla

Dopo una stagione memorabile, la Sampdoria si trova ora ad affrontare una sfida cruciale: evitare la penalizzazione e garantire un futuro stabile. Con pochi giorni a disposizione, il club deve raccogliere 15 milioni di euro entro fine mese per scongiurare questa sanzione. È il momento di agire con decisione e determinazione, perché il destino della squadra dipende da questa corsa contro il tempo. La vittoria si gioca anche su questo.

