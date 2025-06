Prima ora di sosta gratuita nel parcheggio dell' ex ospedale | la scelta del comune per garantire il turn-over

Jesi si distingue ancora una volta per la sua attenzione alle esigenze dei cittadini: l’amministrazione comunale ha deciso di offrire la prima ora di sosta gratuita nel nuovo parcheggio dell’ex ospedale, favorendo il turn-over e facilitando l’accesso ai servizi sanitari e alle attività vicine. Una soluzione intelligente pensata per migliorare la mobilità urbana e rendere più agevoli le visite e gli spostamenti quotidiani.

JESI – Sarà gratuita la prima ora di sosta nel nuovo parcheggio che l’amministrazione comunale ha realizzato nell’area dell’ex ospedale. Una scelta, quella del Comune, dettata dalla volontà di garantire posti auto immediati e non a pagamento sia per chi deve recarsi al vicino distretto sanitario. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

