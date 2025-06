Prima categoria Il Radicondoli si affida di nuovo a Calà Campana

Il Radicondoli si rilancia con entusiasmo, affidandosi ancora una volta alle competenze di Cal224 Campana. La squadra si appresta ad affrontare la prossima stagione in Prima categoria con fiducia e determinazione, rafforzata da un mix di continuità e nuove energie. Con il team tecnico confermato e un roster solido, i rossoneri sono pronti a scrivere nuovi capitoli di successo. La stagione promette grandi emozioni: restate con noi per scoprirle!

Il Radicondoli si prepara alla prossima stagione in Prima categoria tra variazioni e prosecuzioni di legami. Con il confermato tecnico e atleta Gaetano Calà Campana, resta in forza allo staff il preparatore dei portieri Mirko Pinzuti. A livello di squadra, rimangono in forza ai rossoneri le pedine che costituiscono l’ossatura della rosa: Pobega, Mazzi, Tuveri, Girolami, Papa Mudboy, Gabriele Calà Campana, Romagnoli, Niccolò Volentieri, Parigi e il tandem dei portieri composto da Klak e Paradisi, quest’ultimo autentico portacolori con le sue tredici stagioni vissute in gruppo a Radicondoli. I nuovi elementi a disposizione di mister Calà Campana, al momento, sono Tommaso Volentieri, Ndiaye, Voltolini, Biagini e Adamo, come riporta la società presieduta da Federico Caldini sui propri canali social costantemente aggiornati dagli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Il Radicondoli si affida di nuovo a Calà Campana

