Prezzo petrolio in calo Wti scambiato a 65,39 dollari

Il prezzo del petrolio scende leggermente questa mattina, con il WTI che si attesta a 65,39 dollari, segnando una flessione dello 0,20%, mentre il Brent rimane stabile a 67,77 dollari. In un contesto di mercati volatili e pressioni geopolitiche, gli investitori monitorano attentamente queste variazioni. Resta da vedere come evolveranno le quotazioni nei prossimi giorni, influenzate da vari fattori globali e economici.

Prezzo del petrolio Wti in calo questa mattina sui mercati delle materie prime mentre quella del Brent è stabile. Il Wti con consegna ad agosto passa di mano a 65,39 dollari con una flessione dello 0,20% mentre la quotazione del Brent, sempre con consegna ad agosto è invariata a 67,77 dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzo petrolio in calo, Wti scambiato a 65,39 dollari

In questa notizia si parla di: dollari - prezzo - petrolio - calo

Oro alle stelle: +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3.500 dollari l’oncia - L’oro ha raggiunto un traguardo storico, superando per la prima volta i 3.500 dollari l’oncia. Questo incremento segna un nuovo capitolo per il metallo prezioso, consolidando il suo status di rifugio sicuro in tempi incerti.

Translate postIl petrolio in calo a New York a 66,22 dollari. Quotazioni perdono il 3,44% #ANSA Vai su X

CARBURANTI, L’ESTATE INIZIA CON I RINCARI Dopo l’impennata seguita all’escalation militare tra Israele e Iran, il prezzo del petrolio ha vissuto una fase di stabilizzazione, assestandosi attorno ai 76 dollari al barile. Una tregua sui mercati internazionali ch Vai su Facebook

Prezzo petrolio in calo, Wti scambiato a 65,39 dollari; Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: Proseguono i Ribassi, Gas Sotto i 3,70$; Guerra in Iran, gli strani effetti economici: il petrolio cala ma il prezzo della benzina schizza.

Prezzo petrolio in calo, Wti scambiato a 65,39 dollari - Prezzo del petrolio Wti in calo questa mattina sui mercati delle materie prime mentre quella del Brent è stabile. Segnala notizie.tiscali.it

Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: Proseguono i Ribassi, Gas Sotto i 3,70$ - Il prezzo del petrolio greggio WTI e quello del gas naturale perdono quota in maniera significativa, con il gas che estende stamane il calo della scorsa settimana fin sotto i 3,7 dollari. Secondo fxempire.it