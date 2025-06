Prezzo oro on aumento Spot a 3.289,95 dollari

L'oro si conferma protagonista sui mercati internazionali, registrando un aumento spot a 328.995 dollari e toccando nuove vette. La crescita dello 0,48% evidenzia l'interesse degli investitori verso il metallo giallo, simbolo di stabilità in tempi incerti. Con prezzi così elevati, il settore si prepara a nuove sfide e opportunità : quale sarà il prossimo movimento di questo prezioso rifugio?

Prezzo dell'oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata ( Gold spot ) passa di mano a 3.289,95 dollari con un aumento dello 0,48% mentre l'oro con consegna ad agosto ( Comex ) è scambiato a 3.300,70 dollari con un avanzamento dello 0,40%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzo oro on aumento, Spot a 3.289,95 dollari

In questa notizia si parla di: aumento - dollari - prezzo - spot

Prezzo oro in aumento, Spot scambiato a 3.250,60 dollari - Questa mattina, il prezzo dell'oro ha registrato un significativo aumento sui mercati delle materie prime.

#CLALNews : La rinascita del latte negli USA Chi l’avrebbe mai detto? Il consumo di latte negli Stati Uniti è in ripresa. Lo scorso anno è stato registrato un aumento del 3,2% per il latte intero. Nel contempo, il consumo di bevande vegetali (plant-based milk) è c Vai su Facebook

Prezzo oro on aumento, Spot a 3.289,95 dollari; HRC, Nucor annuncia un altro aumento settimanale; Prezzo oro in aumento, Spot scambiato a 3.339,35 dollari.

Prezzo oro on aumento, Spot a 3.289,95 dollari - ROMA, 30 GIU – Prezzo dell’oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3. Scrive lasicilia.it

Euro in lieve aumento, scambiato a 1,1732 dollari - Euro in aumento sul dollaro e in calo sullo yen questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1732 dollari con una crescita dello 0,12% e a 168,8300 yen con una flession ... Riporta ansa.it