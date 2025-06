Previsti lavori di riasfaltatura lungo un tratto di via Emilia Levante | come cambia la viabilità

A partire da martedì mattina e fino a mercoledì pomeriggio, via Emilia Levante tra i civici 370 e 877, insieme a viale Guglielmo Marconi all'intersezione con via San Filippo, subirà importanti interventi di riasfaltatura. Questi lavori, volti a migliorare la sicurezza e la qualità delle strade, comporteranno alcune variazioni nella viabilità. È importante pianificare gli spostamenti in anticipo per garantire un viaggio senza intoppi e contribuire al successo di questa operazione fondamentale per la città.

Da martedì mattina a mercoledì pomeriggio lungo un tratto di via Emilia Levante, dal civico 370 all’877, e in viale Guglielmo Marconi, all’intersezione con via San Filippo, saranno eseguiti alcuni lavori di fresatura e ripavimentazione stradale. Al fine di consentire una sicura esecuzione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - lungo - tratto - emilia

Messa in sicurezza di due ponti lungo la strada provinciale, al via i lavori - Al via i lavori per la messa in sicurezza di due ponti lungo la strada provinciale 58 "Del Ghebbo" nel comune di San Giorgio.

Da lunedì 30 giugno saranno eseguiti i lavori per il completamento della pista ciclabile lungo la Strada provinciale 145, nel Comune di San Rocco al Porto, con la realizzazione di un nuovo tratto. ?L’intervento, che richiederà circa 90 giorni per essere ultim Vai su Facebook

Lavori pubblici, i prossimi cantieri stradali; Da martedì 27 maggio chiudono per lavori di risistemazione alcuni tratti del percorso ciclopedonale lungo il Canale Navile a Bologna; Previsti lavori di asfaltatura lungo la via Emilia: come cambia la viabilità.

Savignano, iniziati i lavori di manutenzione lungo la via Emilia - MSN - Sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria dell’asfalto della via Emilia, nel tratto urbano di competenza del Comune di Savignano che va da San Giovanni in Compito al confine con ... Riporta msn.com

Savignano, iniziati i lavori di manutenzione lungo la via Emilia - Il Resto del Carlino - Sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria dell’asfalto della via Emilia, nel tratto urbano di competenza del Comune di Savignano che va da San Giovanni in Compito al confine con ... Secondo ilrestodelcarlino.it