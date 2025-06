Prevenzione da furti e raggiri la campagna di sensibilizzazione della polizia fa tappa a Nesima

Polizia e cittadini uniscono le forze nella campagna “Insieme, per la sicurezza”, che fa tappa a Nesima con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui rischi di furti e truffe. Con l’estate al massimo, aumentano anche le occasioni di incontri per condividere consigli pratici e strategie di prevenzione efficaci. Non lasciamoci sorprendere: conoscere è il primo passo per proteggere sé stessi e i propri cari.

Con l’estate ormai nel vivo, la polizia ha intensificato gli incontri in città e in provincia per fornire consigli pratici e suggerimenti utili per tenersi alla larga da ladri spregiudicati e abili truffatori. Nei giorni scorsi, la campagna informativa “Insieme, per la sicurezza” promossa dalla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

