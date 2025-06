Pressione fiscale al 37,3% sale di mezzo punto

La pressione fiscale si impone con forza nel primo trimestre, raggiungendo il 37,3%, in aumento di mezzo punto rispetto all’anno scorso. Questo incremento evidenzia una tendenza che potrebbe influenzare le tasche di cittadini e imprese, mettendo in discussione la sostenibilità del sistema fiscale. Quali sono le conseguenze di questa crescita e come si può invertire questa rotta? Scopriamolo insieme.

Sale la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno. Lo calcola l' Istat nelle stime del contro trimestrale della Pa secondo le quali è stata pari al 37,3%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pressione fiscale al 37,3%, sale di mezzo punto

In questa notizia si parla di: pressione - fiscale - sale - mezzo

Cuzzilla (Cida): “Chiediamo riforma che alleggerisca la pressione fiscale su lavoro dipendente” - Cuzzilla Cida chiede una riforma fiscale che alleggerisca la pressione sul lavoro dipendente. Secondo Ocse e Banca d’Italia, il sistema attuale penalizza chi lavora, soprattutto nelle fasce medio-alte, creando disincentivi al merito e all’occupazione.

(? Luca Goffi) Forse è giunta l’ora che il turismo diventi davvero sostenibile. Orologio alla mano, la macchina non è il mezzo migliore per raggiungere Sirmione. L’odissea al volante per arrivare alla meta lacustre è di quelle indimenticabili: il viaggio dal casel Vai su Facebook

Pressione fiscale al 37,3%, sale di mezzo punto; Peggiora il deficit nel primo trimestre (-8,5%). Sale il potere d’acquisto delle famiglie; Senato USA, sale la tensione per l’approvazione del controverso “One Big Beautiful Bill”..

Pressione fiscale al 37,3%, sale di mezzo punto - Lo calcola l’Istat nelle stime del contro trimestrale della Pa secondo le quali è stata pari al 37,3%, in aumento di 0,5 punti ... Scrive lasicilia.it

Sale la pressione fiscale, pagano i dipendenti. L’1% dei super-ricchi versa meno di tutti - MSN - Sale la pressione fiscale in Italia: nel 2025 toccherà quota 42,8%, mezzo punto percentuale in più rispetto a quest’anno e un punto oltre il livello del 2023. Segnala msn.com