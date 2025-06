Pressione di Ndoye e Beukema hanno chiesto al Bologna di andare al Napoli

Ndoye e Beukema stanno facendo pressione sul Bologna, chiedendo di trasferirsi al Napoli. I due giocatori puntano con determinazione a vestire la maglia azzurra, spingendo per un trasferimento che potrebbe rivoluzionare le loro carriere. Il Napoli, intanto, continua a lavorare febbrilmente per rafforzare la rosa e soddisfare le richieste di Antonio Conte. La sessione di mercato si fa sempre più interessante: quali saranno gli sviluppi nelle prossime ore?

Ndoye e Beukema spingono per essere ceduti al Napoli Il Napoli sta portando avanti diverse trattative di mercato per consegnare ad Antonio Conte una rosa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Pressione di Ndoye e Beukema, hanno chiesto al Bologna di andare al Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - ndoye - beukema - pressione

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

Rassegna Stampa - Il Napoli è pronto ad alzare l’offerta per Beukema, mentre Ndoye attende… Nunez Vai su Facebook

Napoli, non solo Ndoye e Beukema: occhi su Lang e Scalvini; Marchetti: “Beukema vuole solo il Napoli! Su Lang e Ndoye…”; Da Bergamo - Napoli su Scalvini, l'Atalanta fa muro e rialza: la cifra chiesta per cedere il difensore.

"Vogliamo il Napoli", Ndoye e Beukema in pressing sul Bologna. Manna continua a trattare - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa un punto della situazione in merito alla trattativa del Napoli per Dan Ndoye e Sam Beukema del Bologna. Lo riporta msn.com

Napoli, non solo Ndoye e Beukema: occhi su Lang e Scalvini - In attesa che si sblocchi il doppio fronte con il Bologna, gli azzurri guardano altrove: l'olandese del PSV è il più vicino, mentre per il difensore la richiesta dell'Atalanta è di 50 milioni ... Riporta msn.com