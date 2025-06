Pressing su Beukema il Napoli va ’all in’ Ballano dieci milioni di euro per il passaggio

Il Napoli si prepara a dare l'assalto definitivo a Beukema, il difensore olandese che potrebbe diventare il nuovo volto della squadra partenopea. Con un'offerta di circa dieci milioni di euro e incontri strategici giĂ avviati con il Bologna, le prossime ore saranno decisive per sbloccare la trattativa. Il rilancio del club azzurro segna una svolta importante nel mercato estivo: tutto su Beukema sta per essere scritto.

Tutto su Beukema: il rilancio del Napoli per l’olandese è nell’aria. Dopo che nell’ultima settimana il padre e agente del difensore rossoblĂą ha prima incontrato Manna per definire l’accordo economico per il contratto ribadendo la prioritĂ dei partenopei, per poi recarsi a Casteldebole dai vertici rossoblĂą Fenucci, Sartori e Di Vaio per chiedere la cessione, le prossime ore, o comunque i prossimi giorni saranno decisivi. Il Napoli sta definendo con il Psv l’affare Lang, che potrebbe avere intrecci con il Bologna, visto che l’agente di Karlsson ha proposto agli olandesi lo svedese, sondato anche dal Genoa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pressing su Beukema, il Napoli va ’all in’ . Ballano dieci milioni di euro per il passaggio

