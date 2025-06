Presidio dei sindacati davanti al Tribunale | Stabilizzare i 12mila precari assunti al ministero di Giustizia

L’iniziativa ha visto protagonisti i sindacati FP CGIL e UILPA, che questa mattina hanno presidiato il Tribunale di Ravenna per chiedere con forza la stabilizzazione dei 12mila precari impiegati al Ministero di Giustizia tramite fondi PNRR. Un gesto simbolico e concreto per tutelare diritti e futuro di migliaia di lavoratori, portando all’attenzione pubblica una richiesta fondamentale per il sistema giudiziario e il mondo del lavoro.

Fp Cgil e Uilpa hanno organizzato questa mattina un presidio e un’assemblea davanti al Tribunale di Ravenna per chiedere la stabilizzazione dei 12mila precari assunti al ministero della Giustizia mediante i fondi Pnrr tra funzionari upp, funzionari tecnici e operatori data entry. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

