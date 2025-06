Presentate Fiorano e Junior Panchina rossa contro la violenza

Benvenuti a Fiorano, dove sport e impegno sociale si uniscono con passione e determinazione. Presso lo stadio ’Ferrari’ sono state presentate le formazioni di Fiorano, Junior Fiorano e Juniores, in un'occasione speciale che ha visto la partecipazione del sindaco Marco Biagini, dell’assessore Luca Busani e del presidente Michele Iacaruso. Questa giornata simbolica rafforza il legame tra community e sport, sottolineando l’importanza di sensibilizzare contro la violenza, un tema che ci sta a cuore.

Sono state presentate presso lo stadio ’Ferrari’ di Fiorano le formazioni di Fiorano, Junior Fiorano e Juniores. A fare gli onori di casa, insieme al presidente Michele Iacaruso, il sindaco Marco Biagini e l’assessore allo sport Luca Busani. Il confermato Stefano Fortuna farà da trait d’union tra le prime squadre e juniores. Per quanto riguarda la Prima categoria staff completamente rinnovato: Matteo Virgilio (allenatore), Giuseppe Falco (vice), Alessio Celeste (direttore tecnico), Nicola Zannoni (direttore sportivo) e Lino Riccio (allenatore portieri). Per lo Junior Fiorano al via in Terza nuovo allenatore Massimo Sonnino, dirigenti Lazzaro Garofalo, Giuseppe Esposito, Leonardo Di Giovanni e Matteo Cuoghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presentate Fiorano e Junior . Panchina rossa contro la violenza

In questa notizia si parla di: fiorano - presentate - junior - panchina

Presentate Fiorano e Junior . Panchina rossa contro la violenza; Calcio dilettanti: Massimo Sonnino è il nuovo allenatore dello Junior Fiorano.

Presentate Fiorano e Junior . Panchina rossa contro la violenza - Sono state presentate presso lo stadio ’Ferrari’ di Fiorano le formazioni di Fiorano, Junior Fiorano e Juniores. Secondo msn.com

Impresa della Centese a Fiorano In panchina arriva Semeraro - Il Resto del Carlino - Impresa della Centese a Fiorano In panchina arriva Semeraro "Siamo pronti a lottare per risalire la classifica: abbiamo 14 finali da giocare". Si legge su ilrestodelcarlino.it