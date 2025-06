Prende fuoco un camion con bombole di ossigeno rischio esplosione | rogo spento dai vigili del fuoco

L’incendio di un camion con bombole di ossigeno in un’azienda agricola di Fidenza ha scatenato momenti di tensione, con il rischio di esplosioni devastanti. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Un episodio che sottolinea l’importanza della prontezza e della professionalità delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza, lasciando aperti i sospetti sulle cause che hanno provocato questo accaduto.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 30 giugno un camion attrezzato per effettuare lavori di saldatura ha preso fuoco mentre si trovava all'interno di un'azienda agricola, lungo la strada provinciale dei Due ponti nel territorio del comune di Fidenza. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: fuoco - camion - rogo - prende

Incendio in deposito nel Casertano, a fuoco i camion del latte: enorme colonna di fumo - Un incendio devastante ha colpito un deposito nel Casertano, causando la distruzione di diversi camion del latte.

Un compattatore Rap ha preso fuoco a causa dell'esplosione di batterie al litio gettate tra i rifiuti: fiamme domate prima che l'intero mezzo diventasse un rogo. Vai su Facebook

Prende fuoco un camion con bombole di ossigeno, rischio esplosione: rogo spento dai vigili del fuoco; Paura per l'incendio di un camion che trasportava solventi; Camion che trasporta auto prende fuoco in autostrada.

Rogo in un capannone abbandonato a Marina di Montemarciano, tre auto distrutte dal fuoco: dovevano sparire dalla circolazione? - MONTEMARCIANO Le sirene spiegate dei mezzi dei vigili del fuoco e delle autobotti di Senigallia, Ancona e Jesi che si sono precipitati sul posto hanno interrotto la quiete del pomeriggio ... Come scrive corriereadriatico.it

Padru, camion prende fuoco durante la marcia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com