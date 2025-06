PREMIO INTERNAZIONALE FAIR PLAY MENARINI

Firenze si prepara ad accogliere il prestigioso Premio Internazionale Fair Play Menarini, un evento che da quasi tre decenni celebra i valori più nobili dello sport. A poche ore dall’attesa ufficiale del 2 e 3 luglio, la Fondazione sorprende con un annuncio eccezionale: Alessandro Costacurta, leggenda del calcio italiano, entra a far parte della rosa dei vincitori 2025, sottolineando ancora una volta l’importanza di fair play e integrità nello sport.

FIRENZE, 30 giugno 2025 – Sorprese mozzafiato a una manciata di ore dal Premio: il Fair Play Menarini l’ha fatto ancora, alle porte della sua 29ª edizione. Quasi per ingannare l’attesa dei prossimi 2 e 3 luglio, date ufficiali dell’evento a Firenze e Fiesole, la Fondazione Fair Play Menarini annuncia al suo pubblico un altro nome eccezionale nella rosa dei vincitori del Premio 2025. Alessandro Costacurta, icona indiscussa del calcio italiano, calcherà il palco del Teatro Romano di Fiesole insieme agli atleti straordinari già svelati nelle scorse settimane e a due big del calibro di Ian Thorpe e Giancarlo Antognoni, già iscritti nell’Albo d’Oro del Fair Play Menarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - PREMIO INTERNAZIONALE FAIR PLAY MENARINI

In questa notizia si parla di: premio - fair - play - menarini

Roma, Ranieri vince il premio Fair Play: “Emblema di eleganza e correttezza” - Claudio Ranieri, simbolo di eleganza e correttezza, si prepara a vivere l’ultima partita sulla panchina della Roma, una sfida decisiva contro il Torino.

FAIR PLAY MENARINI: PREMIO SPECIALE FIAMME GIALLE “STUDIO E SPORT” https://salutedomani.com/2025/06/27/fair-play-menarini-premio-speciale-fiamme-gialle-studio-e-sport/… Vai su X

Fair Play Menarini, Paganelli: “Grande emozione in attesa della 29esima edizione”: (Adnkronos) – “C’è grandissima emozione perché la ventinovesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini si avvicina al suo inizio con la serata di gala del 2 lu Vai su Facebook

Fair Play Menarini, Alessandro Costacurta fra i vincitori; FAIR PLAY MENARINI: È L’ORA DEL PREMIO SPECIALE FIAMME GIALLE “STUDIO E SPORT”; FairPlay Menarini, Giani: Premio sempre più in crescita.

Fair Play Menarini, Voliani: "Premio Studio e Sport per me inaspettato e importante" - Lo ha detto Margherita Voliani, vincitrice premio speciale Fiamme Gialle 'Studio e Sport', in occasione della presentazione della 29/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Scrive msn.com

FAIR PLAY MENARINI: È L’ORA DEL PREMIO SPECIALE FIAMME GIALLE “STUDIO E SPORT” - Questo legame è al centro della conferenza stampa di presentazione della 29° edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini a Firenze, che si è tenuta questa mattina nella Sala Pegaso di ... Segnala lanazione.it