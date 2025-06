Premio Internazionale Fair Play Menarini Alessandro Costacurta fra i vincitori

Il Premio Internazionale Fair Play Menarini celebra ogni anno i valori di integrità e sportività, e quest’edizione vede tra i vincitori Alessandro Costacurta. Per oltre vent’anni pilastro della difesa del Milan e simbolo di correttezza in campo, “Billy” incarna l’essenza di un campione etico, sia in maglia rossonera che con la Nazionale. Quasi per ingannare l’attesa dei prossimi 2 e 3 luglio, date ufficiali del...

Per vent’anni consecutivi baluardo della difesa del Milan, “Billy” Costacurta porta in dote al Premio l’esempio di un immenso campione di etica sportiva sia in maglia rossonera sia con la tenuta azzurra della Nazionale Quasi per ingannare l’attesa dei prossimi 2 e 3 luglio, date ufficiali del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Premio Internazionale Fair Play Menarini, Alessandro Costacurta fra i vincitori

In questa notizia si parla di: costacurta - premio - internazionale - fair

Premio Internazionale Fair Play Menarini, Alessandro Costacurta fra i vincitori, ospiti anche gli ambasciatori Ian Thorpe e Giancarlo Antognoni - Sei pronto a scoprire le sorprese di questa estate all'insegna dello sport e dei valori autentici? A pochi giorni dal prestigioso Premio Fair Play Menarini, la Fondazione svela un altro protagonista d'eccezione: Alessandro Costacurta, simbolo di fair play e dedizione.

Premio Internazionale Fair Play Menarini, Alessandro Costacurta fra i vincitori; Fair Play Menarini, anche Costacurta tra i premiati; Alessandro Costacurta tra i campioni premiati al fair play menarini 2025 a Fiesole e Firenze.

Fair Play Menarini, anche Costacurta tra i premiati - C'è anche Alessandro Costacurta fra i campioni dello sport che riceveranno il Premio internazionale Fair Play Menarini nella cerimonia del 3 luglio al Teatro Romano di Fieso ... msn.com scrive

PREMIO INTERNAZIONALE FAIR PLAY MENARINI - continuano a trasmettere il senso più profondo di ciò che celebriamo ogni anno”. Come scrive lanazione.it