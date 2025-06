Premio alla carriera per Ornella Muti | il BCT chiude con un’icona del cinema italiano

Il BCT chiude con un omaggio più che meritato: il premio alla carriera a Ornella Muti, l’iconica diva del cinema italiano. Con la sua eleganza senza tempo, ha attraversato decenni di successi, conquistando cuori e schermi. Pacata e riservata, ha saputo mantenere il giusto equilibrio tra vita privata e professionale, regalando al pubblico interpretazioni indimenticabili. ‘Voglio…’ scoprire come questa leggenda continua a ispirare e affascinare ancora oggi.

Tempo di lettura: 3 minuti L'eleganza di una donna che film dopo film si è fatta strada dagli anni '70 nei cuori degli italiani. Pacata e molto timida, ha sempre avuto bisogno di essere presa con estrema dolcezza per impedire che sui set si chiudesse a riccio. Ornella Muti, al secolo Francesca Rivelli, ha sempre tenuto separate la persona dal personaggio mostrando il minimo indispensabile di quella che è stata ed è la sua vita privata. 'Voglio che i miei nipoti mi vedano solo come nonna e che non si confondano con Ornella' dice categorica con cognizione di causa, 'I miei figli hanno avuto problemi con il mio personaggio e non voglio che accada anche ai mie nipoti'.

