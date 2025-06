Premier Padel P2 Valladolid 2025 | Coello e Tapia trionfano Lebrón e González sfiorano l’impresa

Il Premier Padel P2 di Valladolid 2025 si conclude con emozioni intense e imprese memorabili, confermando il padel come uno sport che appassiona e sorprende. Arturo Coello e Agustín Tapia si aggiudicano i titoli maschili, mentre Paula Josemaría Martín e Ariana Sánchez Fallada brillano nel femminile, sfiorando l’impresa Juan Lebrón e Bea González. Un weekend di grande spettacolo, dove i protagonisti hanno scritto nuove pagine di storia. Coello fa la storia con il 24° titolo in...

Si è concluso il Premier Padel P2 di Valladolid 2025 con due finali emozionanti che hanno visto trionfare Arturo Coello e AgustĂ­n Tapia nel torneo maschile, e Paula JosemarĂ­a MartĂ­n e Ariana Sánchez Fallada in quello femminile. Ottima la prestazione degli spagnoli Juan LebrĂłn e Bea González, che hanno lottato fino all’ultimo contro le teste di serie, regalando spettacolo davanti a quasi 5.000 tifosi. Coello fa la storia con il 24° titolo in carriera. Il padrone di casa Arturo Coello, nato a Mojados, ha conquistato il suo 24° titolo individuale Premier Padel, un record nella competizione.. In coppia con AgustĂ­n Tapia, ha superato in finale Juan LebrĂłn e Franco Stupaczuk con il punteggio di 7-5, 6-4, dopo una settimana perfetta senza set persi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Premier Padel P2 Valladolid 2025: Coello e Tapia trionfano, LebrĂłn e González sfiorano l’impresa

In questa notizia si parla di: coello - premier - padel - valladolid

Bullpadel Élite 2025 Review Gemma Triay’s racket is back with Fibrix… and it’s even more playable! Deep lobs, easy power, generous sweet spot – perfect for intermediate players looking for a powerful yet forgiving racket. ? Careful though: it vibrates a bit Vai su Facebook

Niente impresa per Lebron/Stupa: a Valladolid trionfano Coello e Tapia!; Valladolid P2: Re Coello in Plaza major, Ari e Paula tornano in cima; Arturo Coello vince con Tapia il torneo di casa, tra le donne trionfa la coppia Sanchez-Josemaria.

Arturo Coello vince con Tapia il torneo di casa, tra le donne trionfa la coppia Sanchez-Josemaria - Una domenica speciale per Arturo Coello e Paula Josemaria, ma anche per Agustin Tapia e Ari Sanchez, campioni e campionesse a Plaza Mayor nella giornata che ha chiuso l’Oysho Valladolid Premier Padel ... Da msn.com

Oysho Valladolid Premier Padel P2: impresa Guerrero-Leal, fuori Nieto-Yanguas! - Se a Roma, neanche due settimane fa, Fran Guerrero e Javi Leal avevano raggiunto una straordinaria semifinale nel BNL Italy Major Premier Padel, a Plaza Mayor sono stati capaci di ripetersi. Lo riporta msn.com