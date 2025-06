Preghiera della sera del 30 Giugno 2025 | Ti raccomando la mia anima

In questa serata del 30 giugno 2025, lasciamo che le parole di preghiera ci avvolgano nel silenzio e nella fede, affidando la nostra anima al Signore. Con cuore umile, chiediamo al Padre di inviare il Suo Santo Spirito, affinché ci illumini e ci protegga, e di benedire noi e i nostri cari. Rivolgiamoci con fiducia a Dio, fonte di ogni misericordia, e lasciamoci guidare dalla Sua grazia.

“Ti raccomando la mia anima”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 30 Giugno 2025: “Ti raccomando la mia anima”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera - raccomando - anima

Preghiera della sera 12 Maggio 2025: “Proteggimi in questa notte” - In questa serata del 12 maggio 2025, uniamo le nostre voci in preghiera, chiedendo al Padre di avvolgerci nella Sua protezione.

Morto Papa Francesco, tutti gli aggiornamenti: Pontefice è morto di ictus, coma e collasso cardiocircolatorio; Preghiera della sera del 30 Giugno 2024: “Ti raccomando la mia anima”; Le preghiere dei Cristiani (latino e italiano).

Preghiera della sera 20 marzo 2025 - La Luce di Maria - Quando sarà di nuovo mattina, Signore, rischiara e guida la mia anima sul sentiero dei Tuoi comandamenti; insegnami, Salvatore, a fare ... Si legge su lalucedimaria.it

Preghiera della sera 20 Marzo 2024: “Guida la mia anima a Te” - Quando sarà di nuovo mattina, Signore, rischiara e guida la mia anima sul sentiero dei Tuoi comandamenti; insegnami, Salvatore, a fare ... Secondo lalucedimaria.it