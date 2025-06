Preghiera del mattino del 30 Giugno 2025 | Io credo in Te

Inizia il tuo giorno con un cuore aperto e una fede profonda, affidando le tue speranze alla potenza dello Spirito Santo. La preghiera di questa mattina ci invita a riscoprire la forza della nostra devozione e a lasciarci guidare dalla luce divina. Apri il tuo cuore alla presenza di Dio e affronta la giornata con fiducia e gratitudine, sapendo che la sua benevolenza illuminerĂ ogni passo che compirai.

Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la preghiera del mattino di oggi. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile TrinitĂ : Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore.

