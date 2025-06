Precipitano sulla Presolana ad alta quota | muore alpinista 67enne ferito il compagno

Una tragica domenica di escursioni si è trasformata in una tragedia sulla Presolana. Due alpinisti, intenti a percorrere la cresta tra le vette più iconiche della montagna, sono stati coinvolti in un terribile incidente: uno di loro, 67 anni, ha perso la vita dopo una caduta di decine di metri, mentre il compagno è rimasto ferito. Un dramma che sconvolge tutta la comunità di appassionati di montagna.

Castione della Presolana. Dramma in montagna nella tarda mattinata di lunedì 30 giugno. Un uomo di 67 anni ha perso la vita sulla Presolana, dopo essere precipitato per decine di metri in una zona impervia. La vittima si trovava insieme ad un altro alpinista: i due stavano percorrendo la cresta che collega la vetta della Presolana di Castione alla Presolana Occidentale, a circa 2.400 metri di quota, quando sono precipitati in una zona particolarmente impervia. La dinamica della caduta è ancora in fase di accertamento. L'allarme è scattato poco dopo le 11: sul posto è intervenuto l'elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo e che ha trasportato in quota i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino e li ha sbarcati in un canale situato lungo la Via normale di accesso alla Presolana di Castione.