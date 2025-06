Precari del Tribunale di Avellino presidio per rivendicare il contratto a tempo indeterminato

I precari del tribunale di Avellino scendono in piazza, unendosi alla mobilitazione nazionale per chiedere il tanto atteso contratto a tempo indeterminato. FP CGIL, UIL PA e USB PUBBLICO IMPIEGO rivendicano la stabilizzazione del personale precario del PNRR nel settore giustizia, riaprendo la vertenza con il Ministero. Una protesta che si estende in tutta Italia, per garantire diritti e dignità a chi lavora ogni giorno per la nostra giustizia.

Mobilitazione nazionale per chiedere la stabilizzazione del personale precario PNRR del settore giustizia. FP CGIL, UIL PA e USB PUBBLICO IMPIEGO hanno riaperto la vertenza con il Ministero di Giustizia, annunciando una mobilitazione nazionale che si svolgerà presso i Tribunali di tutta Italia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

