Prata Cantina Jazz a Palazzo Baronale

Prata Cantina Jazz a Palazzo Baronale promette di incantare gli ospiti con un mix perfetto di tradizione e musica, trasformando il secolare palazzo in un palcoscenico di emozioni indimenticabili. Il 18 luglio, lasciatevi coinvolgere da un’esperienza sensoriale unica, dove il gusto del vino irpino si sposa con le note raffinate del jazz. Un evento imperdibile che celebra le radici storiche e vitivinicole della nostra terra, unendo cultura, storia e passione in un’unica serata.

Un sorso di storia e un calice d’eccellenza: il 18 luglio il secolare Palazzo Baronale si trasforma nel cuore pulsante di un evento che fonde l’eleganza del vino irpino con le note raffinate del Prata Jazz Festival. L’iniziativa, voluta dalla Pro Loco, celebra le radici storiche e vitivinicole. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: prata - jazz - palazzo - baronale

Cosa fare nel weekend dal 5 al 7 luglio in Irpinia: sagre, feste, concerti; Notizie dalla zona di Prata Di Principato Ultra a Avellino; Prata (AV)-Il 6 luglio la XVIII edizione del Prata Jazz Festival.

Prata Jazz Festival, la 28ª edizione al Palazzo Baronale - 1 mese fa di Ortica Torna ad essere un appuntamento fisso una delle più importanti rassegne dedicate al jazz in Irpinia. Scrive orticalab.it

Prata Jazz Festival nel dedalo dei vicoli del centro storico - Dopo tre anni, a causa della pandemia, torna una delle rassegne musicali più attese per tutti gli appassionati di musica jazz in Irpinia: il Prata Jazz Festival. Come scrive irpinianews.it