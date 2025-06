Prada sandali di inspo Kolhapuri nell’occhio del ciclone | ecco perché

Dopo la presentazione in passerella, i sandali Prada di ispirazione Kolhapuri sono finiti al centro di un acceso dibattito. Artigiani e politici indiani contestano la somiglianza con le tradizionali pantofole fatte a mano risalenti al XII secolo, sollevando questioni di appropriazione culturale e rispetto per l’artigianato locale. Questa controversia mette in luce quanto sia complesso il confine tra innovazione e rispetto delle radici culturali.

I sandali di Prada, simili a quelli Kolhapuri, hanno scatenato una serie di polemiche nei giorni scorsi. Artigiani e politici indiani hanno espresso perplessità nei confronti della scelta di questo particolare design: i sandali indossati dai modelli in passerella erano molto simili alle pantofole Kolhapuri fatte a mano con disegni risalenti al 12° secolo. Prada, sandali Kolhapuri nell'occhio del ciclone. Dopo la presentazione in passerella, media e dei legislatori hanno fatto notare il mancato riconoscimento pubblico da parte del marchio italiano del design del sandalo indiano, scarpa che prende il nome da una città dello Stato occidentale del Maharashtra.

Prada, sandali Kolhapuri inappropriati? La maison risponde.

Prada riconosce le radici indiane nel design dei suoi nuovi sandali - Reuters Le immagini della sfilata di Prada a Milano, lo scorso fine settimana, mostravano modelli che indossavano sandali in pelle con un design intrecciato che ricordava le pantofole Kolhapuri fatte ... Secondo it.fashionnetwork.com

