Pozzuoli giocatore di basket si salva grazie al defibrillatore

Un salvataggio tempestivo può fare la differenza tra vita e morte. A Pozzuoli, grazie alla prontezza di Gianfranco Timpano nel utilizzare il defibrillatore, Roberto De Rosa ha avuto una seconda possibilità di vivere. Questo episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della formazione al primo soccorso e della diffusione capillare di dispositivi salvavita. Perché ogni minuto conta, e la prevenzione può davvero salvare vite.

Roberto De Rosa, giocatore di basket, si salva grazie all’intervento tempestivo di Gianfranco Timpano che ha saputo usare il defibrillatore in campo. Ancora una volta, questo episodio dimostra quanto sia importante la formazione al primo soccorso e la diffusione capillare dei defibrillatori nei luoghi pubblici. Ogni minuto è prezioso in caso di arresto cardiaco. Per . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

