Povia in concerto a Vico del Gargano per la festa della Madonna del Carmine

Preparati a vivere una serata indimenticabile a Vico del Gargano! Venerdì 18 luglio alle 22, il talento di Povia infiammerà la festa della Madonna del Carmine con un concerto imperdibile. Dalla sua nascita artistica nel 2005 con il celebre “Quando i bambini fanno oh…”, Povia ha conquistato cuori e palchi con le sue canzoni emozionanti. Non perdere questa occasione di ascoltarlo dal vivo e lasciarti coinvolgere dalla sua magia!

