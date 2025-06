Poste Italiane attivo il servizio Pieghi di libri per spedire libri in maniera facile ed economica

Se sei un appassionato lettore o un professionista che deve spedire libri con facilità e convenienza, Poste Italiane ha la soluzione perfetta: il servizio Pieghi di Libri. Con questa opzione, inviare libri in tutta Italia diventa semplice, sicuro e economico, anche in provincia di Avellino. Scopri come usufruirne e rendere le tue spedizioni più efficienti e vantaggiose.

Anche in provincia di Avellino è possibile scegliere Pieghi di Libri, l’offerta di Poste Italiane per spedire libri in modo semplice ed economico. Pieghi di Libri è il prodotto dedicato alla spedizione di libri fino a 5 chilogrammi in tutta Italia a disposizione di privati, aziende (imprese. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

