Poste Italiane a Reggio Calabria e provincia pensioni di luglio in pagamento

Se sei residente a Reggio Calabria o nella sua provincia, preparati a ricevere le tue pensioni di luglio già da martedì 1° luglio, grazie all’efficiente servizio di Poste Italiane. Un’occasione per assicurarti un accesso facile e rapido ai tuoi fondi, senza stress o lunghe attese. Scopri tutte le novità e i dettagli per vivere questa fase con serenità e comodità, perché a volte, anche un semplice pagamento può fare la differenza.

In tutti gli uffici postali della provincia di Reggio Calabria le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento da martedì 1 luglio. Lo comunica Poste Italiane. Sempre da domani le pensioni di luglio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto.