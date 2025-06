Posa della prima pietra di Latina la cerimonia del 93° anniversario in piazza del Quadrato

Oggi, in Piazza del Quadrato, si celebra un importante traguardo: il 93° anniversario della posa della prima pietra di Latina. Un momento di grande festa e memoria, che rinnova il legame tra cittadini e storia. Alle 11:45, cittadini e autorità si raduneranno per onorare questa ricorrenza simbolica. Un'occasione speciale per riflettere sul passato e guardare con entusiasmo al futuro della nostra amata città.

Si celebra oggi, lunedì 30 giugno, il 93° anniversario della posa della prima pietra della città di Latina, data esatta della ricorrenza. L'appuntamento è in Piazza del Quadrato. Il programma, annunciato dall'amministrazione comunale, prevede alle 11,45 il raduno dei cittadini e delle autorità. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

