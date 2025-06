Porto ad un passo l’arrivo di Farioli | cosa manca per chiudere

Il Porto si avvicina con entusiasmo al suo prossimo capitolo, con Francesco Farioli pronto a sedersi sulla panchina. La trattativa, accelerata dalle volontà del presidente Villas Boas e sostenuta da Gianluca Di Marzio, sembra ormai in dirittura d’arrivo. Tuttavia, qualche dettaglio rimane da definire per ufficializzare il nuovo corso. Scopriamo insieme cosa manca ancora per chiudere questa importante operazione.

Le ultime sul possibile nuovo allenatore del Porto, con la trattativa aperta per Francesco Farioli. Tutti i dettagli in merito alla trattativa Secondo Gianluca Di Marzio, Francesco Farioli sarà il nuovo allenatore del Porto. Il tecnico italiano è stato fortemente voluto dal presidente Villas Boas, che ha scelto lui per guidare la squadra dopo una .

Farioli riparte dal Portogallo: sarĂ il nuovo allenatore del Porto - Francesco Farioli, il talento toscano pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera, riparte dal Portogallo come nuovo allenatore del Porto.

Porto, rimangono solo passaggi formali per l’arrivo di Farioli - Francesco Farioli sarà il nuovo allenatore del Porto: restano da risolvere gli ultimi passaggi formali per la sua firma ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Farioli riparte dal Portogallo: sarà il nuovo allenatore del Porto - Francesco Farioli, dopo l’addio all’Ajax dopo la mancata vittoria dell’Eredivisie riparte dal Portogallo: è il nuovo allenatore del Porto Francesco Farioli è pronto a ripartire dal Portogallo. Secondo calcionews24.com