Porky Pig Party Musk attacca ancora Trump E rilancia un nuovo partito

Porky Pig Party Musk si scaglia nuovamente contro Trump, segnando un nuovo capitolo nel panorama politico americano. La rottura tra i due leader nasce dal taglio ai sussidi per veicoli elettrici e da profonde divergenze sulla gestione del debito pubblico, alimentando le tensioni e ridisegnando gli equilibri della destra statunitense. In questo scenario di scontri e alleanze mutevoli, il futuro del partito appare più incerto che mai.

