porcari fibra ultraveloce ma i guasti durano settimane

Porcari vanta una connessione fibra ultraveloce che dovrebbe rivoluzionare la vita di cittadini e imprese. Tuttavia, dietro questa promessa di innovazione si cela un problema crescente: guasti che durano settimane e interventi spesso troppo lunghi. È il momento di chiedersi se la qualità del servizio sia all’altezza delle aspettative o se sia necessario rivedere le strategie per garantire davvero una connessione senza interruzioni.

Lucca, 30 giugno 2025 - A Porcari la fibra ottica è ormai diffusa su gran parte del territorio, grazie a un lavoro durato anni e reso possibile dalla collaborazione tra enti e operatori. Un traguardo importante, pensato per garantire connessioni rapide e moderne a famiglie e imprese. Ma dietro la facciata dell’innovazione si nasconde una criticità sempre più evidente: guasti che si protraggono per settimane e tempi di intervento giudicati inaccettabili dai cittadini. A sollevare pubblicamente il problema è l’assessore alla digitalizzazione del Comune di Porcari, Simone Giannini, che da tempo raccoglie le segnalazioni di numerosi residenti: “Siamo sommersi da richieste di aiuto da parte di persone rimaste senza internet anche per tre o quattro settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it