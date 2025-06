Ponza gli studenti dell’IC Carlo Pisacane all’ufficio marittimo | concluso il primo Ptco

Ponza si prepara a celebrare un traguardo importante: il completamento del primo PTCO, un percorso innovativo ideato dall’Ufficio Marittimo per gli studenti dell’Istituto “Carlo Pisacane”. Un’esperienza che ha rafforzato il legame tra scuola e lavoro, offrendo ai giovani l’opportunità di confrontarsi con il mondo marittimo e delle professioni turistiche. Un passo fondamentale verso il loro futuro, che si conclude con entusiasmo e nuove prospettive all’orizzonte.

Ponza, 30 giugno 2025- Volge al termine il Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PTCO) organizzato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza a favore degli studenti dell'indirizzo tecnico per il turismo dell'Istituto Comprensivo "Carlo Pisacane". Il percorso, ideato e strutturato con l'obiettivo di rafforzare il legame tra il mondo della scuola e quello del lavoro, ha permesso agli studenti coinvolti di confrontarsi con le professionalità del comparto marittimo, acquisendo sia competenze tecniche (hard skills) che abilità trasversali (soft skills), oggi fortemente richieste nel mercato del lavoro.