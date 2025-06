Pontile galleggiante si rovescia a Blevio | paura sul lago ma nessun ferito

Una scena di preoccupazione e tempestività si è svolta sul tranquillo lago di Blevio, quando un pontile galleggiante si è rovesciato nel pomeriggio di ieri. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, grazie all’intervento rapido della polizia di stato e dei soccorritori. La sicurezza e la collaborazione hanno evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l’importanza di interventi efficaci in situazioni di emergenza.

Nel pomeriggio di ieri domenica 29 giugno, la polizia di stato è intervenuta nel comune di Blevio per il ribaltamento di un pontile galleggiante sul lago. L'allarme è stato raccolto da un equipaggio della sezione acque interne, in forza all’Upgsp di Como, che ha raggiunto rapidamente lo specchio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: pontile - galleggiante - lago - rovescia

“Guidatore inesperto” esce dal molo e vola su un pontile galleggiante con una Jeep: il video dell’incidente - Un incredibile incidente ha avuto luogo domenica a Brookhaven Town, New York, quando un guidatore inesperto ha abbandonato il molo di Port Jefferson, lanciandosi su un pontile galleggiante con la sua Jeep.

Blevio (CO), si rovescia un pontile privato per l’attracco dei natanti, provvidenziale intervento delle forze dell’ordine, sul posto la Sezione Acque Interne della Polizia di Stato di Como. - Questura di Como | Polizia di Stato; Blevio, si rovescia un pontile sul lago: nessun ferito. Multato diportista sulla pista degli idrovolanti; Como, matrimonio sul lago: Villa Olmo bloccata per 30 giorni da un tycoon inglese.

Pontili galleggianti. Bando per l’affidamento - la Nazione - CASTIGLIONE DEL LAGO Pubblicato dall’Unione dei Comuni del Trasimeno il bando per l’affidamento in concessione di quattro pontili galleggianti e relativa area per attività diportistica, con ... Lo riporta lanazione.it

Due milioni per il pontile Via ai lavori a Tuoro Ma ci sarà l’alternativa - la Nazione - Sarà il rifacimento del pontile di Tuoro sul Trasimeno, uno degli interventi più consistenti previsti nel 2023 per l’area del lago. Da lanazione.it