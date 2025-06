Ponte di via Marconi Interventi sulla sicurezza in attesa del restyling

In attesa di un restyling completo e di interventi strutturali, il ponte di via Marconi si presenta ora più sicuro grazie a nuove misure temporanee. Potenziando la segnaletica stradale per migliorare la chiarezza e la sicurezza, si mira a tutelare pedoni e automobilisti mentre si definiscono i futuri lavori di riqualificazione. La città si impegna a garantire un passaggio più sicuro, mantenendo alta l’attenzione sulle esigenze di tutti gli utenti della strada.

Nuovi lavori sul ponte di via Marconi, in attesa dell’intervento più sostanziale per la messa in sicurezza e la riqualificazione. Intervento questo di cui ancora non si hanno notizie rispetto al progetto, al tipo e al livello di ristrutturazione prevista e neanche rispetto ai tempi. "Abbiamo potenziato la segnaletica stradale su entrambi i lati di via Marconi per rendere ancora più chiaro il divieto di transito ai veicoli sopra le 3,5 tonnellate e i limiti di velocità, come misura necessaria per garantire la sicurezza di tutti – ha spiegato l’assessore alle Politiche ambientali e Sviluppo sostenibile Massimo De Rosa - Nel frattempo, siamo in attesa di risposte fondamentali da Regione Lombardia, che ci permetteranno di definire con precisione i prossimi passi di intervento sul ponte". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte di via Marconi. Interventi sulla sicurezza in attesa del restyling

In questa notizia si parla di: marconi - sicurezza - ponte - attesa

Montevarchi. “Maggiore sicurezza in via Marconi” - A Montevarchi, il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici ascoltano le preoccupazioni dei cittadini riguardo la sicurezza in via Marconi.

Messina cambia volto: il Ponte sullo Stretto ridisegna il mercato immobiliare Coi lavori del Ponte sullo Stretto in partenza a breve, l’attenzione si concentra su Messina e sull’evoluzione del suo mercato immobiliare. Le prime stime parlano di un aumento medio Vai su Facebook

Ponte di via Marconi. Interventi sulla sicurezza in attesa del restyling; Ponte di viale Marconi, intervento in gara e ordinanza per i mezzi pesanti; Cusano: il ponte di via Marconi riapre al traffico veicolare.

Ponte di via Marconi. Interventi sulla sicurezza in attesa del restyling - Potenziata la segnaletica per rendere ancora più chiari i limiti di velocità. Secondo msn.com

Intervento in viale Marconi. La manutenzione al ponte costerà oltre 800mila euro - Al via la gara per l’intervento di manutenzione straordinaria della struttura, che sarà interessata da ... Si legge su lanazione.it